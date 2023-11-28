أبو عبيدة: العدو اخترق الهدنة ومقاومونا تعاملوا معه اليوم الثلاثاء

غزة – قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، إن الاحتلال خرق التهدئة شمال قطاع غزة خلال اليوم.

وأضاف أبو عبيدة، في تغريدة عبر قناته في تطبيق تليغرام: “نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق”.

وأضاف الناطق العسكري: “نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء”.

وصباح اليوم أطلقت قوات الاحتلال ودباباتها النيران على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، في خرق للهدنة التي تقرر تمديدها ليومين إضافين.

وقالت مصادر صحفية إن جنديين في جيش الاحتلال أصيبا في انفجار عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر\تشرين الثاني 2023.

وذكر جيش الاحتلال أن جنوداً له أصيبوا بانفجار 3 عبوات ناسفة وتعرضوا لإطلاق نار تجاههم في شمال قطاع غزة خلال الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه “في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.