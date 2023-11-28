صحيفة هآرتس تفضح المخفي: إصابة ألف جندي إسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة.. جراح 202 منهم خطيرة و320 متوسطة
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جرينتش+2 05:23
أبو عبيدة: العدو اخترق الهدنة ومقاومونا تعاملوا معه اليوم الثلاثاء
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