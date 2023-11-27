واشنطن بوست: آلاف الأمريكيين يقاتلون بجيش العدو ضد حماس

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن وجود آلاف من الأمريكيين- الإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) يقاتلون في صفوف جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان الذي شنه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء المقاتلين كانوا ضمن جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم بعد شن كتائب القسام هجوم طوفان الأقصى.

وأوضحت الصحيفة أن عدد جنود الاحتياط الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة والتحقوا بالجيش الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى بلغ نحو 10 آلاف جندي من أصل 360 ألف جندي في إسرائيل وبقية دول العالم.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فقد قُتل في المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحماس 8 أمريكيين- إسرائيليين.

وبحسب دراسة أجرتها المكتبة الوطنية الإسرائيلية العام الماضي، فقد خدم نحو 1.200 أمريكي في الجيش الإسرائيلي في وقت معين، والكثيرون منهم أصبحوا من حملة الجنسية المزدوجة.