قطر تعلن، اليوم الاثنين، التوصل الى إتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة الى يومين إضافيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية -اليوم الاثنين- التوصل إلى اتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في تغريدة على موقع إكس، “تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة”.

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية.

وبدورها، قالت حماس إنها اتفقت مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

كذلك، أكد مسؤول أميركي للجزيرة التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهود مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وأضاف الأنصاري أن هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، مشددا على أن قطر تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يتم إطلاق سراحهم.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن حكومته مستعدة للإفراج عن 3 من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي، بشرط أن تكون الأيام الإضافية محددة بـ5 أيام.

مصلحة للجميع

وفي سياق متصل، قال مسؤول قطري إن لكل من إسرائيل وحماس مصلحة في إطالة أمد الهدوء على الرغم من الخلافات بينهما

وأضاف المسؤول القطري، في تصريحات لأسوشيتد برس، أن الدوحة تركز على ما هو ممكن على الفور، مثل الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، لصحيفة فرانكفورتر ألغماين الألمانية، إن “قطر نجحت في إنشاء ديناميكية إيجابية نأمل في البناء عليها بشأن الحرب في قطاع غزة”.

وأضاف أنه لا يوجد نزاع بدأ انتهى في ساحة المعركة، ففي النهاية دائما تكون هناك اتفاقات، مذكّرا بأنه كان هناك كثير من المشاعر والغضب في البداية من كلا الجانبين، والآن يتم إطلاق سراح الرهائن، وهناك استراحات في القتال.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي إن الإسرائيليين وافقوا على مواصلة وقف القتال لتحرير مزيد من المحتجزين ولدخول مزيد من المساعدات، كما أن حماس مهتمة أيضا بالمضي قدما في تمديد الصفقة.

وكان يفترض أن تنتهي الهدنة الإنسانية، حسب الاتفاق الأولي، غدا الثلاثاء، عند الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت فلسطين، بعد 4 أيام جرى خلالها تبادل عشرات الأسرى بين إسرائيل وحماس، إضافة إلى إدخال مواد إغاثية إلى قطاع غزة بما فيها الوقود.

وحال اكتمال العملية اليوم الاثنين، تكون إسرائيل قد أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 50 مدنيا إسرائيليا، ضمن اتفاق الهدنة الذي يشمل أيضا إدخال مساعدات إنسانية ووقود لقطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات