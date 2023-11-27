قطر تعلن، اليوم الاثنين، التوصل الى إتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة الى يومين إضافيين
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جرينتش+2 11:52
قائمة اسرى واسيرات الدفعة الرابعة من صفقة التبادل
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