قائمة اسرى واسيرات الدفعة الرابعة من صفقة التبادل

القدس – اعلن مسؤول ملف الشهداء والأسرى والجرحى بحركة حماس، زاهر جبارين عن قائمة الأسرى الأطفال والأسيرات المشمولين بالدفعة الرابعة من صفقة التبادل اليوم الاثنين:
الأسيرات:
– ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان / جنين
– نفوذ جاد عارف حماد / القدس
– عطاف يوسف محمد جرادات / جنين
الأسرى الأطفال:
– آدم عبودة حشن غيث / القدس
– صلاح الدين محمد صلاح هدرة / القدس
– عمر إبراهيم عمر أبو ميالة /القدس
– محمد مهند محمد أبو حمص /القدس
– منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
– عبد العزيز عصام محمد أبو سمرة/ الضفة
– يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
– أحمد بشار جمعة أبو عليا /رام الله والبيرة
– نديم محمد حسين أبو عرة /طوباس
– عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
– علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
– محمد سامح جودت سليمان / رام الله والبيرة
– عبد الله أكرم محمد اخليل / الخليل
– جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
– خليل فراس خليل هيكل /القدس
– خالد أبو عصب/ القدس
– محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب / الخليل
– أحمد نزيه ديب أبو عادي /رام الله والبيرة
– أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
– صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم
– دجانة محمود موسى عطون/ القدس
– يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
– حمزه صالح محمد داود / قلقيلية
– قسم خالد محمود العلامي/ الخليل
– يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
– محمد غازي محمد نزال/ جنين
– ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
– مشعل نمر نايف بني جابر / نابلس
– يزن أيمن عبد الفتي بني جابر / نابلس
– محمد هاني راتب هيموني / القدس