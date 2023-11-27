قطر تعلن، اليوم الاثنين، التوصل الى إتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة في قطاع غزة الى يومين إضافيين
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شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي.. رسالة المحتجزة الإسرائيلية دانيال للقسام حراء “إنسانيتيهم غير الطبيعية” في التعامل معها ومع ابنتها/ فيديو
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