شكرا لإنسانيتكم أنتم أحباب لطفلتي.. رسالة المحتجزة الإسرائيلية دانيال للقسام حراء “إنسانيتيهم غير الطبيعية” في التعامل معها ومع ابنتها/ فيديو

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

شكرت المحتجزة الإسرائيلية “دانيال”، كتائب القسام على “إنسانيتيهم غير الطبيعية” في التعامل معها ومع ابنتها “إميليا”.

وقالت دانيال في رسالة بخط اليد وباللغة العبرية، وجهتها للقسام ونشرها الإعلام العسكري للكتائب: “للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتهموها تجاه طفلتي إميليا”.

وأضافت: “كنتم لها مثل الأبوين، ودعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها.. هي تعترف بأنكم كلكم أصدقاؤها، ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب جيدون حقيقيون”.

وتابعت “شكرا لكونكم كنتم صبورين تجاهها، وغمرتموها بالحلويات والفواكه، وكل شيء موجود ولو لم يكن متاحا”.

وأكملت “الأطفال لا يحبون الأسر، لكن بفضلكم وفضل أناس آخرين طيبين وقيادات عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة”.

وزادت: “أنا للأبد سأكون أسيرة شكر، لأن ابنتي لم تخرج من هنا بصدمة نفسية للأبد”.

وقالت: “سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح لنا برغم الوضع الصعب عندكم، والخسائر الصعبة التي أصابتكم في غزة”.

وختمت المحتجزة التي تم تسليمها في اليوم الأول من تنفيذ الهدنة المؤقتة بين حركة حماس والاحتلال: “أتمنى لكم الصحة والعافية.. صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم.. شكرا كثيرا”.