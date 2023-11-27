حماس تفرج عن 11 محتجزاً إسرائيلياً مساء اليوم الاثنين/ شاهدوا

أفاد الجيش الاسرائيلي في بيان أن 11 إسرائيليا احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/اكتوبر هم في طريقهم مساء اليوم الإثنين إلى إسرائيل.

وهذه رابع مجموعة من المحتجزين يتم الإفراج عنها منذ الجمعة، في إطار اتفاق كان سينتهي مفعوله صباح الثلاثاء، لكنه مدد يومين إضافيين بحسب حماس وقطر.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسليم المحتجزين إلى الصليب الأحمر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن المحتجزين الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم من غزة اليوم الاثنين بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين وألمانيان وستة أرجنتينيين.

خاص للجزيرة | مشاهد تسليم "كتـ.ـائب القـسـ.ـام" الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/hF8u4OIovK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 27, 2023

مشاهد أولية لخروج الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/kOE8TjMw3p — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 27, 2023