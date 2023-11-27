حتى قبل صياح الديك.. أمريكا تبيع نتنياهو، وتبحث مع خصومه بينيت وغانتس ولابيد حالياً ترتيبات خلافته بمجرد نهاية الحرب

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان أن هناك أسئلة تقف أمام نتنياهو وعليه مواجهتها فور انتهاء الحرب مع حماس، مشيرا إلى أن الأخير كان يعمل على تأجيل تلك الأسئلة.

ورفض ساليفان التعليق على الادعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مُهتم بمواصلة الصراع في قطاع غزة من أجل البقاء في منصبه.

وقال في تصريح لشبكة “سي إن إن” عندما سُئل عمّا إذا كان البيت الأبيض يعتقد أن من مصلحة نتنياهو إنهاء الصراع عندما يكون في “وضع سياسي داخلي صعب”: “لن أتكهن بمجريات السياسة الإسرائيلية”. وأضاف: “إنه (نتنياهو) يعلم أنه بمجرد انتهاء الحرب مع حماس، سيواجه أسئلة كان يؤجلها”.

وأضاف ساليفان: “ما سنفعله هو مجرد العمل مع من هو رئيس الوزراء، وهو نتنياهو، والتعامل معه مباشرة بشأن المشاكل التي نواجهها اليوم”.

يشار إلى أن صحيفة بوليتيكو ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن مسيرة نتنياهو السياسية “تدنو من خواتيمها”.

وبحسب الصحيفة، يسود الاعتقاد لدى البيت الأبيض أن أيام نتنياهو كرئيس للوزراء أصبحت معدودة، وسيستمر لعدة أشهر أو حتى اكتمال المرحلة الأولية من العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت “بوليتيكو” إلى أن بايدن ناقش في محادثة شخصية مع نتنياهو آفاقه المستقبلية كرئيس للوزراء ودعاه إلى التفكير في السيناريو الذي سيقدمه لخليفته.

وبحسب الصحيفة أيضا، يتفاوض ممثلون عن الإدارة الأمريكية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، أحد زعماء المعارضة، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، وزعيم المعارضة البرلمانية يائير لابيد.

المصدر: تاس