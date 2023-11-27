السنوار يلتقي محتجزين إسرائيليين ويخاطبهم بالعبرية مطمئناً

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، التقى بعدد من الأسرى الإسرائيليين، قبل الإفراج عنهم مؤخرا.

وقالت صحيفة هآرتس، إن السنوار التقى ببعض المحتجزين الإسرائيليين وتحدث معهم باللغة العبرية.

ونقلت “القناة 12” العبرية، عن إحدى الأسيرات التي أفرج عنها ضمن صفقة التبادل، إنه في الأيام الأولى من أسرها داخل نفق، هي وآخرون، قام شخص ملتح بفتح الباب، وتحدث معهم باللغة العبرية بطلاقة، تبين أنه السنوار.

وقالت القناة الـ12، ان أميت سيجال، وهي سيدة كانت محتجزة وأفرج عنها مؤخرا، أخبرت أسرتها أنهم في الأيام الأولى من الأسر كانوا محتجزين في نفق، وأن الشخص الذي زارهم هو يحيى السنوار ووعدهم بأنه لن يؤذيهم احد.

وأشارت القناة إلى أن السنوار قال لهم: “أنا يحيى السنوار، وأنتم في مكان الأكثر أمانا، ولن يحصل لكم أي مكروه”.

وأكد مسؤول أمني، التقارير، مشيرا إلى أن إحدى الأسيرات قد أفصحت عن ذلك في شهادتها التي قدمتها أمام “الشاباك”