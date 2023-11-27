إسرائيل تتلقى قائمة المحتجَزين المفترض الافراج عنهم اليوم الاثنين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقي قائمة المحتجَزين المفترض إطلاق سراحهم من قطاع غزة، اليوم الاثنين، في اليوم الرابع والأخير من أيام الهدنة المتفَق عليها.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مكتب نتنياهو: «تُجرى مناقشات حول قائمة جرى تلقيها خلال الليل، وتُراجعها إسرائيل حالياً. سنعلن عن مزيد من المعلومات حين يتسنى ذلك».

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إن القائمة التي جرى تسليمها فيها «إشكاليات»، وإن مفاوضات مكثفة تُجرى لتغييرها، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكرت صحيفة “واينت” نقالا عن مصادر مطلعة في الحكومة الإسرائيلية، أن القائمة التي قدمت للدفعة الرابعة فيها بعض المشاكل، دون توضيح لماهية هذه المشاكل، مشيرة إلى أن هناك “مفاوضات مكثفة” لمحاولة تغييرها.

وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” إلى أن القائمة الجديدة تضم أسماء 11 رهينة، فيما لم تعلق وسائل الإعلام الإسرائيلية على صحة هذه المعلومات.

وجَرَت العادة، على مدار الأيام الماضية، أن يتم تسليم القوائم عند منتصف ليل اليوم الذي يسبق الإفراج.