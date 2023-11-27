يديعوت أحرونوت العبرية: الجيش الإسرائيلي يقيل ضابطين بسبب هروب سريتهما في ذروة معركة برية شمالي قطاع غزة
أهم العناوين
جرينتش+2 01:58
إسرائيل تتلقى قائمة المحتجَزين المفترض الافراج عنهم اليوم الاثنين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني