هكذا تحدثت المُحررة ميسون الجبالي أقدم أسيرة بسجون العدو

قالت ميسون موسى الجبالي، أقدم أسيرة بسجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين حركة “حماس” وإسرائيل، فجر اليوم الأحد ، إن الأسيرات الفلسطينيات “عشن أياماً صعبة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متحدثةً عن القمع الذي تعرضن له.

الجبالي قالت، في تصريحات صجفية، إن “السلطات الإسرائيلية سحبت كل شيء من الأسيرات بعد 7 أكتوبر، وقمعت الأسيرات بالضرب والرش بالغاز والعزل الانفرادي”.

أضافت الجبالي أن سلطات الاحتلال هددت الأسيرات بمزيد من القمع، وقالت إن السجانين أخبروا الأسيرات بأن “لديهم الضوء الأخضر لفعل أي شيء”، مشيرةً إلى أن “إدارة السجون كانت تقدم طعاماً شحيحاً لـ80 أسيرة، لا يكفي بالكاد لأقل من عشرة”، كما أوضحت أن الأسيرات كانت تصلهن “أخبار بسيطة عما يجري في خارج السجون”.

لفتت الجبالي إلى أنها تطمح لإكمال حلمها بالتعليم الجامعي قائلةً: “حصلت على شهادة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية داخل السجن، وطموحي أن أكمل حياتي التعليمية.. هناك أمنيات كبيرة”، وقالت “ما كنا نريد أن نخرج بهذا الثمن الباهظ المجبول بالدماء”، في إشارة إلى شهداء غزة الذين بلغ عددهم 14 ألفا و854 شهيداً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

كانت ميسون من بين الفتيات المميزات في مسيرتهن التعليمية، وعندما اعتُقلت كانت في السنة الأولى بجامعة القدس بأبو ديس بقسم الأدب الإنجليزي، وحرمها السجن من استكمال دراستها الجامعية عن بعد بجامعة القدس المفتوحة، لتكمل تعليمها لاحقاً في قسم الخدمة الاجتماعية.

قبل اعتقالها كانت ميسون الجبالي، التي وُلدت عام 1995 لعائلة من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، تعيش بين أسرتها المكونة من 7 أشقاء، و6 شقيقات، وتُعد ميسون أقدم الأسيرات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقلت في 29 يونيو/حزيران 2015، وحكم عليها بالسجن 15 عاماً.

في نهاية عام 2021 لُقبت ميسون بعميدة الأسيرات، إذ أصبحت أقدم الأسيرات الفلسطينيات اللائي لا يزلن في السجون الإسرائيلية، بعد إطلاق سراح أمل طقاطقة، التي كانت أقدم منها، وانتهت محكوميتها في يناير/كانون الثاني 2021.

كانت ميسون قد نفّذت عملية طعن على حاجز قبة راحيل (مسجد بلال) قرب بيت لحم، أصيبت خلالها مجندة إسرائيلية بجروح، وكانت الجبالي قد وصلت مدينة البيرة وسط الضفة الغربية إلى جانب 33 أسيراً طفلاً، بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس.

أقدم أسيرة في سجون الاحتلال ميسون الجبالي للجزيرة: كنا نعاني أثناء الاعتقال وحراس السجن عاملونا بقسوة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/9FMbPu00Y1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023

📽- لحظة الإفراج عن الأسيرة المحررة ميسون الجبالي بعد أكثر من 8 سنوات بسجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل pic.twitter.com/Rdc58RyLNs — عربي بوست (@arabic_post) November 26, 2023