هدأت في غزة واشتعلت بالضفة.. استشهاد 7 شبان برصاص العدو بجنين ومخيمها والبيرة وقرية يتما جنوب نابلس/ فيديو

رام الله – تستمرّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اقتحام مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مع استعداد المنطقة لاستقبال الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ضمن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة.

وقد أسفرت المواجهات والاشتباكات العنيفة عن استشهد 7 فلسطينيين غالبيتهم في مدينة جنين ومخيمها، حيث تدور اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال.

في جنين، استشهد الشاب اسعد علي الدمج (33 عاما) وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الاحد، جراء قصف مسيرة للاحتلال الاسرائيلي، منزلا في مخيم جنين.

واستشهد أربعة مواطنين بينهم طفل، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، امس السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

والشهداء هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون.

في نابلس، استشهد الشاب عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فجر اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، واعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

وفي رام الله ، استشهد الطفل محمد رياض صالح (16 عاما)، مساء امس السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

تغطية صحفية: "الاحتـــلال يواصل عمليته العسكرية في مخيم ومدينة جنين منذ ساعات". pic.twitter.com/SuVT8VpfkP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2023

الهلال الأحمر: جيش الاحتــــلال يعتقل شابا مصابا من داخل مركبة إسعاف في جنين. pic.twitter.com/vrIxhTa8N7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2023

آثار القصف في مخيم جنين. pic.twitter.com/4BF6S8pIL0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 26, 2023