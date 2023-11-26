هآرتس: السنوار يواصل الحرب النفسية، ونجح للأسف.. وول ستريت جورنال: من الصعب على اسرائيل تحقيق النصر بغزة بعد الهدنة

هدأت في غزة واشتعلت بالضفة.. استشهاد 7 شبان برصاص العدو بجنين ومخيمها والبيرة وقرية يتما جنوب نابلس/ فيديو
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