من شمال قطاع غزة.. “القسام” يُسلم الصليب الأحمر 13 أسيراً صهيونياً و3 تايلانديين وروسياً، والعدو يعلن إستلامهم/ فيديو

غزة – أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)،اليوم الأحد، أنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 13 أسيرا صهيونيا و3 تايلانديين وروسيا.

من ناحيته، أكد جيش الاختلال الإسرائيلي أن 14 محتجزا إسرائيليا و3 أجانب ممن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، سلموا للصليب الأحمر.

وقال الجيش، في بيان صدر في اليوم الثالث من اتفاق الهدنة ،“بناء على معلومات وردت من الصليب الأحمر تم نقل 14 رهينة إسرائيلية وثلاث رهائن أجانب إلى الصليب الأحمر”.

وأضاف البيان: “12 منهم أصبحوا بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة، فيما سافر 4 عبر معبر رفح إلى مصر ومن ثم إلى إسرائيل”.

وأشار البيان إلى أنّ إحدى الأسيرات في طريقها إلى إسرائيل عبر مروحية جوا لنقلها مباشرة إلى المستشفى.

وقالت مصادر عبرية إن عملية التسليم جرت في منطقة شمال قطاع غزة.

وعلى الصعيد ذاته، قالت قناة (12) الخاصة إنّ الأسرى الإسرائيليين 9 أطفال و4 نساء.

وتابعت القناة أن المحتجزين جرى تسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي وهم في طريقهم إلى معبر قريب من كيبوتس بئيري.

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن 39 فلسطينيا قد تم الإفراج عنهم، الأحد، من السجون الإسرائيلية.

وقالت حركة حماس، اليوم الأحد، إنها سلمت 13 رهينة إسرائيلية وثلاثة تايلانديين وروسيا واحدا (يحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكانت حماس، قد أعلنت في وقت سابق الأحد، عن الإفراج عن سراح رهينة روسية “تقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية”.

وقد ظهر عناصر من كتائب عز الدين القسام وسط مدينة غزة في استعراض للقوة رافق تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين المفرج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة.

وقال الصحفي إسماعيل الغول للجزيرة إن عملية تسليم المحتجزين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، وأشار إلى أن عملية التسليم لم يعلن عنها مسبقا وكان ظهور عناصر القسام مفاجأ.

وتحدث الغول عن قيام عناصر كتائب القسام باستعراض قوة خلال التسليم.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن نحو 240 شخصا أخذوا رهائن خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ونقلوا إلى داخل قطاع غزة.

ويقبع في السجون الإسرائيلية قرابة 7 آلاف معتقل فلسطيني، وفق أرقام نادي الأسير الفلسطيني.

صور حصرية للجزيرة لتسليم كتائب القسام الدفعة الثالثة من المحتجزين لديها في مدينة غزة# pic.twitter.com/wzPS0R2z65 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 26, 2023