من شمال قطاع غزة.. "القسام" يُسلم الصليب الأحمر 13 أسيراً صهيونياً و3 تايلانديين وروسياً، والعدو يعلن إستلامهم/ فيديو
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جرينتش+2 09:30
من شمال قطاع غزة.. “القسام” يُسلم الصليب الأحمر 13 أسيراً صهيونياً و3 تايلانديين وروسياً، والعدو يعلن إستلامهم/ فيديو
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