هدأت في غزة واشتعلت بالضفة.. استشهاد 7 شبان برصاص العدو بجنين ومخيمها والبيرة وقرية يتما جنوب نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 05:05
لا صهيونياً يرغب بالعودة بعد “الطوفان”. العدو يبحث عمن يستوطن مناطق غلاف غزة التي يعتبرها “سلته الغذائية”
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