هدأت في غزة واشتعلت بالضفة.. استشهاد 7 شبان برصاص العدو بجنين ومخيمها والبيرة وقرية يتما جنوب نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 11:59
كتائب القسام توثّق تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين الذين شهدوا انهم تلقوا معاملة حسنة منذ تم اعتقالهم/ فيديو
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