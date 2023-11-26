كتائب القسام تزف ثلة من قادتها الشهداء الأبطال في غزة

غزة – زفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ثلة من قادتها الأبطال في قطاع غزة، معلنة أنهم ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنها تزف الشهيد القائد: أحمد الغندور (أبو أنس)، عضو المجلس العسكري، وقائد لواء الشمال، والشهداء القادة: وائل رجب، ورأفت سلمان، وأيمن صيام.

واضافت: أنهم ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى، وعاهدت الله أن نواصل طريقهم وأن تكون دماؤهم نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين.

ولم تحدد كتائب القسام توقيت استشهاد قادتها أو أي تفاصيل عن اغتيالهم.

يشار إلى أن الاجتلال كان قد شن آلاف الغارات العدوانية على قطاع غزة على مدار 48 يومًا، ودمر عشرات الاف المساكن، وقتل قرابة 15 ألف مواطن 70 % منهم من الأطفال والنساء.