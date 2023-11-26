حماس تفرج من محتجز روسي استجابة للرئيس بوتين

غزة – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاحد، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

وقالت حماس، في تصريح عبر قناتها على تلغرام: استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية.

وأكدت كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام تسليم المحتجر للصلب الأحمر.

وجاء في بلاغ القسام على قناته بتلغرام: ” قامت كتائب القسام بتسليم محتجز يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر بناء على تدخل من الرئيس الروسي”.