استشهاد مزارع وإصابة آخر برصاص العدو وسط قطاع غزة

غزة – اسشتهد مزارع وأصيب آخر بجروح ، بعد ظهر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في خرق جديد للتهدئة الإنسانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقم إسعافها تعاملت مع حالتين قبل قليل شرق مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى.

وأضافت: رغم دخول التهدئة الانسانية يومها الثالث إلا أن قوات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت قبل قليل مزارعين اثنين شرق مخيم المغازي مما أدى الى استشهاد أحدهما وإصابة الآخر بجروح.

كما أصيب 7 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في حي تل الهوى بغزة خلال محاولتهم تفقد منازلهم في المنطقة.

والجمعة الماضية، استشهد مواطنان وأصيب 10 على الأقل بإطلاق نار من قوات الاحتلال تجاه مواطنين خلال محاولتهم العودة لمنازلهم شمال وادي غزة في أول أيام التهدئة.