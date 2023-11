غزة تقلب المعادلات الصهيونية.. متظاهرون يفجرون “قنابل دخانية” ويهتفون “مجرم أطفال” أمام منزل رئيس (أيباك) في أمريكا/ فيديو

لوس أنجلوس- تظاهر المئات من المحتجين على العدوان الإسرائيلي على غزة خارج منزل رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية، وأشعلوا قنابل دخان، وهم يهتفون “يا قاتل الأطفال”.

وقد نظم المتظاهرون الاحتجاج في منزل للعطلات يملكه رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية (أيباك) مايكل توتشين، في لوس أنجلوس.

وكتب منظمو الاحتجاج عن توتشين وأيباك: “تنفق إيباك عشرات الملايين للسيطرة على أعضاء الكونغرس المؤيدين للإبادة الجماعية”.

وتم تنظيم التجمع من قبل جماعة تدعى “مجلس الشعب”، وهي منظمة محلية تصف نفسها بأنها ضد عقوبة الإعدام ومناهضة للرأسمالية والإمبريالية وتعمل على تضخيم صوت الناس من خلال العمل المباشر والتعليم العام و الفضاء المجتمعي”.

وأشعل المتظاهرون قنابل دخان خارج المنزل أسفر عن ضباب رمادي في المنطقة، وفقا لمقطع فيديو تمت مشاركته على موقع إكس.

وسكب المتظاهرون الطلاء الأحمر حول المنطقة، واتهموا توتشين بأن يديه ملطخة بالدماء.

وتقود “أيباك” اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وهي تقوم بتقديم تبرعات ضخمة للعشرات من المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إذا تعهدوا بدعم إسرائيل.

وقد وصفتها النائبة التقدمية أوكاسيو كورتيز بأنها ” إحدى لجان العمل السياسي الأكثر عنصرية وتعصبًا في البلاد والكونغرس”، وقالت إنها منظمة متطرفة تعمل على زعزعة استقرار الديمقراطية الأمريكية”.

HORRIFYING- the home of AIPAC’s President was targeted by pro Palestinian radcials who ignited smoke bombs outside of his residence and proceeded to spill red paint, signifying blood.

What’s next? The burning of Synagogues and schools like in 1939 Germany? pic.twitter.com/y9O3edAvW9

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 23, 2023