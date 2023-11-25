وثائق رسمية لوزارة صحة العدو تثبت وقوع 9038 صهيونياً بين قتيل وجريح بغزة والضفة وشمال الكيان منذ "طوفان الأقصى"
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جرينتش+2 04:38
سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض للهجوم بمسيرة إيرانية
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