سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي تتعرض للهجوم بمسيرة إيرانية

تعرضت سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، إلى هجوم بمسيرة يعتقد أنها إيرانية، في المحيط الهندي، بالقرب من بحر العرب.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس”، عن مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم السبت، إن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت الجمعة، لهجوم بطائرة بدون طيار يشتبه أنها إيرانية، في المحيط الهندي.

وذكر أن “الطائرة المسيرة هي من طراز (شاهد-136)، وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث”.

وأكد المسؤول الأمريكي أن “الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها”.

وفي السياق، ذكرت قناة “الميادين” المقربة من حزب الله وإيران، نقلا عن مصادر لها، تأكيد استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب ليل الخميس/الجمعة الماضي، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في قطاع غزة.

وأفادت المصادر بأن السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي، تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.