وثائق رسمية لوزارة صحة العدو تثبت وقوع 9038 صهيونياً بين قتيل وجريح بغزة والضفة وشمال الكيان منذ "طوفان الأقصى"
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جرينتش+2 12:44
تقرير الإستيطان الأسبوعي.. نتنياهو يستحضر اساطير الإبادة، والحرب الوحشية تحيي أحلام المستوطنين بالعودة لـ “غوش قطيف”
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