محمد حمادة الناطق باسم “حماس” المُبعد عن القدس يستشهد بغزة

اسطنبول – قدس برس

قالت مصادر مطلعة لـ “قدس برس”، اليوم السبت، إن عضو المكتب الإعلامي في حركة “حماس”، والناطق باسمها في مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة قد استشهد، أمس الجمعة، في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

ولم يفصح المصدر عن ظروف استشهاد حمادة، التي جاءت في أول أيام تطبيق الهدنة الإنسانية، بين “حماس” والاحتلال، والبدء في تبادل الأسرى.

يشار إلى أن الشهيد حمادة، هو أحد المحررين ضمن صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011، وهو من سكان مدينة القدس، وأُبْعِد إلى قطاع غزة.

ونعت حركة “حماس”، منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، عددا من قياداتها ومسؤوليها في غزة، بما فيهم عضوي من أعضاء المكتب السياسي للحركة.