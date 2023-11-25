استشهاد الطبيب شامخ أبو الرب خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة قباطية

جنين – استشهد طبيب، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

ووفق وكالة وفا الرسمية؛ فإن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر في منطقة الفخذ.

وأضاف، أن الشهيد أبو الرب هو نجل القائم بأعمال محافظ جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة “مستعربين” البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

وأضافت المصادر ذاتها، ان واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المطارد طارق زياد أبو الرب شقيق الأسير القسامي المحكوم بالمؤبد محمد بعد محاصرته داخل المنزل في قباطية بجنين، كما اعتقلت الشاب محمود صالح كميل.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب الشامل في بلدة قباطية عُقب استشهاد الطبيب شامخ كمال ابو الرب، وسط دعوات للمشاركة الحاشدة في تشييع الشهيد.