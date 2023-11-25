وثائق رسمية لوزارة صحة العدو تثبت وقوع 9038 صهيونياً بين قتيل وجريح بغزة والضفة وشمال الكيان منذ "طوفان الأقصى"
أهم العناوين
جرينتش+2 12:44
استشهاد الطبيب شامخ أبو الرب خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة قباطية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني