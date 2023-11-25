مصر: تلقينا إشارات إيجابية من كل الأطراف لتمديد الهدنة بغزة يوماً أو يومين، بهدف الإفراج عن مزيد من الأسرى والمحتجزين
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جرينتش+2 08:03
إسرائيل تخرق اتفاق الهدنة على صعيدي غزة والضفة
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