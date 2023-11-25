إسرائيل تخرق اتفاق الهدنة على صعيدي غزة والضفة

اتهم مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية، طاهر النونو، اليوم السبت، إسرائيل بأنها خرقت اتفاق الهدنة عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، بالإضافة لعدم إلتزامها بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

وقال النونو في تصريحات إعلامية إن “الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة ما أدى إلى استشهاد اثنين”.

وأضاف أن “الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات”، مؤكدا أنه “إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته”.

كما أشار إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى، مضيفا “ما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة”.

عدم التزام إسرائيل بمعيار الأقدمية

وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، اليوم السبت إنّ عدم التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمعيار الأقدمية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كاد أن يعطل تنفيذ الدفعة الأولى.

وأضاف فارس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلاعبت في معيار الأقدمية الذي كان ضمن شروط الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تمرير قائمة الأسرى المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى على أن يتم استدراك الموضوع لاحقا، لكن اليوم عاد مرة أخرى إلى التلاعب ولم يلتزموا بمعيار الأقدمية.

وبين أن حوارا مستمرا الآن فيما يتعلق بمعيار الأقدمية، قائلا: “هناك استياء كبير لدى المقاومة الفلسطينية”.

ورجح فارس، أن يتم الإفراج عن 39 أسيرا وأسيرة مقابل 13 إسرائيليا.

وأعلن عن استشهاد 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي، حيث إنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.