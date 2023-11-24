بدء سريان الهدنة بغزة بين حماس والعدو، صباح اليوم الجمعة، وتسليم القوائم بأسماء مَن سيُفرَج عنهم عند الساعة الرابعة
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مسيرات حاشدة في عمان وعدة محافظات، ظهر اليوم الجمعة، نصرة للمقاومة الباسلة وإسناداً لصمود أبناء قطاع غزة
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