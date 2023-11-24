مسيرات حاشدة في عمان وعدة محافظات، ظهر اليوم الجمعة، نصرة للمقاومة الباسلة وإسناداً لصمود أبناء قطاع غزة

انطلقت، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم، مسيرات تضامنية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمختلف محافظات الأردن.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023، كما عبروا عن تضامنهم مع المقاومة وعموم الشعب الفلسطيني، واشادوا بصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم لها.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الأردنية والفلسطينية، واللافتات التي تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة بعد صلاة الظهر من أمام المسجد الحسيني منددين بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وتأتي هذه المسيرة الجماهيرية الحاشدة، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن ضمن سلسلة فعاليات “طوفان الأردن”، تحت عنوان “المقاومة خيارنا”، في استجابة لنداءات المقاومة في غزة، للوقوف صفا واحدا رفضا لقتل الآمنين والأبرياء والمدنيين.

قد ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.

كما حذر المشاركون من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيوني.

وقد انطلقت، بعد صلاة الجمعة اليوم وقفة في محافظة إربد، منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.

كما خرج أهالي معان والطفيلة في مسيرات تحيي المقاومة وتندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

في محافظة الكرك انطلقت مسيرة مطالبة بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.