كاظم الساهر يطلق أغنية بالإنجليزية لإيصال صوت غزة للعالم/ فيديو

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، مساء امس الخميس، أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان Hold Your Fire ستخصص عائداتها لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار قيصر الأغنية العربية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا العمل الفني يهدف إلى “منح الموسيقى بعدا إنسانيا عمليا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصا”.

الأغنية من تلحين الساهر، وكتب كلماتها توم لو، وقام بتوزيعها الموسيقي ميشال فاضل.

وقد تم إنتاج هذا العمل بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بقيادة “بريندا فونجوفا”.

وأوضح الفنان العراقي في وقت سابق، قبل إطلاق الأغنية، أن هذه المبادرة “تهدف إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية”. مضيفا أن استخدام اللغة الإنجليزية كان بهدف الوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني”.

وسيتم التبرع بعائدات الأغنية لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في فلسطين، من خلال منظمات “الأونروا” (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، و”اليونيسف” (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وبرنامج الأغذية العالمي.

وقد حققت الأغنية على القناة الرسمية لكاظم الساهر على “يوتيوب” 95 ألف مشاهدة حتى الآن، ولاقت إشادة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.