بدء سريان الهدنة بغزة بين حماس والعدو، صباح اليوم الجمعة، وتسليم القوائم بأسماء مَن سيُفرَج عنهم عند الساعة الرابعة

بدأت في الساعة السابعة، صباح اليوم الجمعة، الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية أمريكية، وتستمر 4 أيام، بعد 48 يومًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري أن الاتصالات بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي والوسطاء انتهت، وتم تسليم قوائم بأسماء مَن سيُفرَج عنهم، مؤكدا أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر الجمعة.

وشدد على أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى الإسرائيليين مقسمين على 4 أيام، وأن الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين تضم 13 من النساء والأطفال.

وتابع: “نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق، وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك، كما نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم”.

ولفتت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس إلى أن الاتفاق ينص على وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الإسرائيلي لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة.

وأضافت أن الاتفاق ينص على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وفي التفاصيل، بدأ سريان الهدنة الإنسانية في قطاع غزة الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بعد ليلة استمر فيها القصف الإسرائيلي المكثف على أرجاء قطاع غزة، واستبقتها قوات الاحتلال باقتحام المشفى الإندونيسي.

وقد شهدت مدن قطاع غزة حركة نشطة للمواطنين ، حيث بدأ الآلاف بمغادرة مراكز الإيواء وتوجهوا إلى منازلهم في المناطق الشرقية للقطاع، لا سيما في جنوب وادي غزة.

وشوهد الآلاف في شوارع رفح وخانيونس ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى مع توقف سماع الانفجارات وغياب حتى الآن لتحليق طائرات الاحتلال.

وقد عبر مواطنون عن سعادتهم لبدء الهدنة، وعبروا عن أملهم أن تكون بداية لوقف عدوان شامل.

وقالت مواطنة وهي في طريقة لمنزلها شرق خانيونس: سنعود إلى منازلنا، ونطمئن عليها، ونحمد الهل على كل حينا، وندعو الله أن يتوقف العدوان وأن يحفظ الله شعبنا ومقاومتنا.

وقال مواطن آخر: مهما قتلوا ودمروا سنبقى صامدين وننتصر، وسنعود لبيوتنا وسنعود يومًا إلى أرضنا ومدننا المحتلة.

وعبر مواطنون عن مرارتهم من مشاهد الدمار الهائلة في العديد من المناطق والأحياء ولكنهم أكدوا أن كل ذلك سيعاد بناءه بإذن الله، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان بالكامل.

وفي حين تبدو الأمور أكثر أريحية جنوب وادي غزة، لم تتضح الأمور كثيرًا عن الواقع بعد سريان الهدنة في غزة وشمالها، حيث تشهد العديد من أحياء المحافظتين توغلات لقوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن دبابات إسرائيلية تتمركز عند شارع النصر (محطة بهلول) في مدينة غزة وتمنع السكان من الوصول لتفقد منازلهم في المناطق التي تتوغل بها تلك القوات.

ووفق المصادر؛ فإن دبابات الاحتلال تطلق النار على طوال شارع النصر ومحيط مستشفى الرنتيسي وتمنع المواطنين من الوصول لمنازلهم بمناطق شمال غرب غزة.

وفي الإطار التنفيذي، بدأ دخول شاحنات السولار والغاز من الجانب المصري باتجاه الماصوف في الجانب الفلسطيني من المعبر، فيما تستعد عشرات الشاحنات التي تقل مساعدات للدخول للتخفيف من أعباء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بعد 48 يومًا من العدوان والحصار الخانق.

⭕️تغطيةصحفية

عشرات العائلات بدأت بالعودة إلى بيوتها مع دخول الهدنة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ#هولوكوست_غزة #GazaHolocaust pic.twitter.com/Ikz1LsAnX7 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 24, 2023