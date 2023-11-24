بدء سريان الهدنة بغزة بين حماس والعدو، صباح اليوم الجمعة، وتسليم القوائم بأسماء مَن سيُفرَج عنهم عند الساعة الرابعة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:06
النخالة: فصائل المقاومة ستجبر إسرائيل لاحقاً على عملية تبادل كبرى للأسرى والمحتَجَزين تضمن إطلاق سراح «الجميع مقابل الجميع»
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني