بدء سريان الهدنة بغزة بين حماس والعدو، صباح اليوم الجمعة، وتسليم القوائم بأسماء مَن سيُفرَج عنهم عند الساعة الرابعة
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المُحال بمثله الحصول على الاستقلال
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