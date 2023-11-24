الفنانة ميرفت أمين تحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ 77

تحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ 77، اليوم الجمعة 24 نوفمبر، حيث أنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946 فى محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت فى كلية الآداب لقسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، ودخلت الفن عن طريق الصدفة حيث عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب صناعة الأفلام، وهناك رأت رشدي أباظة ومحمود المليجي وأحمد رمزي.

بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية، ومن المسرحيات التي اشتركت فيها حينها يا طالع الشجرة، ولكن بدايتها في السينما كانت من خلال فيلم “نفوس حائرة” مع الفنان أحمد مظهر عام 1968 الذي فتح لها بوابة الشهرة. وانطلقت للنجومية في فيلم “أبي فوق الشجرة” عام 1969 والذى قدمت فيه دور البطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستمرت في مسيرتها التي تخطت 120 فيلما وعدد من المسلسلات

تزوجت ميرفت أمين 6 مرات، وكان أولها من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، ثم تزوجت من عازف الجيتار عام 1972 عمر خورشيد وتطلقت منه بعد عام واحد فقط، ثم تزوجت ثالث مرة من رجل الأعمال مصطفى السيد، وسرعان ما حدث الطلاق، أما أطول زيجاتها كانت الرابعة من الفنان حسين فهمي في عام 1974 وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة منة الله واستمرت الزيجة 14 عاماً، وبعدها تزوجت مرتين من حسين القلا ثم رجل الأعمال مصطفى البليدي.

أبرز أفلامها فيلم “نفوس حائرة”، “للمتزوجين فقط”، “سارق المحفظة”، “البيوت أسرار”، “أصعب جواز”، “ليتني ما عرفت الحب”، “ثرثرة فوق النيل”، “سبع الليل”، “عودة أخطر رجل في العالم”، “انف وثلاث عيون”، “أزمة سكن”، “شلة المراهقين”، “السكرية”، “البحث عن فضيحة”، “غابة من السيقان”، “البنات والحب”، “نغم في حياتى”، “شقة في وسط البلد”، “الحفيد”، “دقة قلب”، “مكالمة بعد منتصف الليل”، “سكة العاشقين”، “البعض يذهب للمأذون مرتين”.

وأيضاً أفلام “أبى فوق الشجرة”، “أريد حباً وحنانا”، “لا تبكى يا حبيب العمر”، “الحب وحده لا يكفى”، “سواق الأوتوبيس”، “تزوير في أوراق رسمية”، “الدنيا على جناح يمامة”، “الاراجوز”، “ولاد الايه”، زوجة رجل مهم”، “نساء في المدينة”، “وثالثهم الشيطان”، “كم أنت حزين أيها الحب”، “الاخوة الأعداء”، “واحدة بواحدة”، “عودة مواطن”، “أيام السادات”، “امرأتان ورجل”، “همس الجواري”، “القلب يخطئ أحيانا”، “حماتي بتحبني”، “بتوقيت القاهرة”، “من 30 سنة”، “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، “مرجان أحمد مرجان”، “أعز الولد”.

وفى الدراما قدمت عددا من المسلسلات أبرزها “سيرة ومسيرة”، “ملفات سرية”، “أهل الرحمة”، “الرجل الاخر”، “رياح الغدر”، “درب ابن برقوق”، “أحزان مريم”، “كلمة حق”، “بشرى سارة”، “بابا زعيم عصابة”، “بشرى شارة”، “ملفات سرية”، “يحيا العدل”، “مدرسة الأحلام”، “لا تطفىء الشمس”، “راس الغول”، “بالحجم العائلى، “قيد عائلي”، “تغيير جو” وغيرها من الأعمال الدرامية.