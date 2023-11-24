الافراج عن 39 من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين المحررين كدفعة أولى، و13 محتجزاً صهيونياً و10 تايلانديين وفلبيني

الدوحة – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء اليوم الجمعة، الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال.

وبدأ صباح اليوم الجمعة سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، حيث دخلت نحو 100 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح، وهو ما يمثل نحو خُمس احتياجات سكان القطاع في الوضع الطبيعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنه “جرى الإفراج عن 13 من الأسرى المحتجزين الاسرائيليين في غزة بعضهم من مزدوجي الجنسية، في مقابل الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال”.

وأضاف أن “جرى كذلك الإفراج عن 10 مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني خارج إطار اتفاق الهدنة”.

وفي رام الله كانت قد أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:

يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله

قصي هاني علي احمد / بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية

محمد احمد سليمان ابو رجب / الخليل

احمد نعمان احمد ابو نعيم / رام الله

براء بلال محمود ربعي / الخليل

أبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية

معتز حاتم موسى ابو عرام / الخليل

اياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان / رام الله

محمد محمود ايوب دار درويش / رام الله

جمال خليل جمال براهمه / اريحا

جمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس

محمد انيس سليم ترابي / نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس

روان نافز محمد ابو مطر / رام الله

مرح جودت موسى بكير / القدس

ملك محمد يوسف سليمان / القدس

اماني خالد نعمان حشيم / القدس

نهايه خضر حسين صوان / القدس

فيروز فايز محمود البو / القدس

تحرير عدنان محمد ابو سريه / نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمه نعمان علي بدر / القدس

روضه موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس

فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى ابو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين

زينه رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس

وذكرت المصادر العبرية، أن سلطات السجون الإسرائيلية أنهت إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة.

وقالت المصادر العبرية أن 24 أسيرة تم نقلهن من سجن الدامون و15 أسيرا من سجن مجدو، إلى سجن عوفر في إطار الاستعدادات لإطلاق سراح الأسيرات والأسرى القاصرين في صفقة التبادل الحالية.

وأضافت: “يتم نقل المعتقلين في قافلة إلى سجن عوفر وتحت حراسة مشددة”، دون أن تكشف أسماء الأسيرات والأسرى الذين تشملهم عملية الإفراج.

تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر ووصولهم مصر

وبالمقابل أعلنت وسائل إعلام عبرية عن تسليم 13 محتجزا إسرائيليا لدى حماس إلى الصليب الأحمر، الذي نقلهم إلى مصر.

وكانت مروحيات لجيش الاحتلال ستنقل المفرج عنهم من المحتجزين لدى حماس توجهت نحو الحدود المصرية، تمهيدا لنقلهم إلى داخل إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين إطلاق حركة حماس، اليوم الجمعة، سراح 10 محتجزين من رعايا بلاده احتجزوا خلال هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، بعد ساعات على سريان الهدنة.

وقال رئيس الوزراء في منشور على موقع “إكس”: “تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين.

وفي وقت لاحق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم يلتقون حاليا مع ممثلين لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) في معبر رفح.

وكانت قد قالت مصادر مقربة من حركة حماس إن كتائب القسام سلمت 24 محتجزا لديها بينهم 10 من العمال التايلنديين وفليبيني.

وأظهر مقطع فيديو،احتفال فلسطينيين وهتافهم لكتائب القسام، لحظة استلام الصليب الأحمر للأسرى الإسرائيليين، ونقلهم من خانيونس إلى معبر رفح.

تغطية صحفية: هتافات للمـ.ـقـ.ـاومـ.ـة من أمام سجن "عوفر" أثناء انتظار الأسرى المحرَّرين، والاحـــتلال يقمع المحتشدين بقنابل الغاز. pic.twitter.com/eTRTTQYbwV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 24, 2023

🔥 13 رهينة اسرائيلية اطلقتها حماس..توجهوا الى معبر رفح..بعد ان تسلمتهم الصليب الاحمر..

المجموعة الاولى من الرهائن الاسرائيليين سينقلون مباشرة الى قاعدة حتسيريم الجوية مباشرة..حيث وصلت سيارات الاسعاف التي ستقلهم الى المستشفى.. pic.twitter.com/iLwEFBc8M7 — Dr.Gada Ennab (@gadaennab) November 24, 2023