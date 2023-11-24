“أبشر أيها الملثم”.. تجاوب شعبي أردني مع أبو عبيدة يتجاوز الحالة الحزبية، بعدما خص الشعب الأردني فقط بعبارات “دافئة”

“يا أهلنا في الأردن… أنتم كابوس الاحتلال”.. هذه العبارة حققت معدلات تحفيز استثائية في الشارع الأردني بمجرد بثها على لسان الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، مساء امس الخميس، وإن كانت العبارة نفسها “لا تعجب” السلطات الرسمية وطبقات المسؤولين الأردنيين، أو تثير شغفهم بفهم المقصود منها.

أبو عبيدة أو “الملثم” كما يحب الشارع الأردني وصفه، خص الشعب الأردني فقط دون بقية الشعوب في الجوار، بعبارات “دافئة” وخاصة في مداخلته الأخيرة قبل دخول الهدنة الإنسانية بساعات فقط.

وفقط وحصريا، طالب الملثم الشعب الأردني بالاستمرار في عمله الاحتجاجي المقاوم لأن موقفه يمثل كابوسا للاحتلال.

بسرعة وبعد خطاب أبو عبيدة، وتلبية له، توجه المئات من الشباب والمحتجين من مساء امس الخميس حتى فجر اليوم الجمعة إلى ضاحية الرابية، حيث مقر سفارة الكيان الإسرائيلي، وأطلقت هتافات تتجاوب مع دعوة الناطق باسم القسام.

الأهم سياسيا وأمنيا حصل بعد صلاة الجمعة، حيث مظاهرات “حاشدة” بدون لون سياسي أو حزبي في سياق الاستجابة لنداء الملثم، وتحت عنوان “أبشر” الذي تحول لمفردة تنشر بكثافة في جميع وسائط التواصل مع صورة ملونة لأبو عبيدة.

لكن ثمة إشارات لا تبدو من الصنف المريح للسلطات الرسمية برزت في نهار اليوم الجمعة، أهمها اتساع غير مسبوق في الحيز المناطقي لوقفات احتجاجية عفوية تشكلت بدون تنظيم سياسي مسبق وفي نحو 9 محافظات على الأقل في خارطة المملكة، الأمر الذي لم يحصل عمليا سابقا منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى.

اللافت أن السلطات الأمنية تواجدت لكنها تجنبت منع أو قمع التحشدات، ونُظمت وقفات احتجاجية في العاصمة عمّان ومدينتي إربد والزرقاء حيث الكثافة السكانية في الوسط والشمال، إضافة لمدينة المفرق شرقي البلاد، وفي العقبة والطفيلة ومعان والكرك في الجنوب.

تلك إشارة جغرافية في التضامن تعني عمليا بأن تصريحات المقاومة وخاصة أبو عبيدة تجد لها وسط الأردنيين وفي عمقهم الاجتماعي أنصارا لا يستهان بهم اجتماعيا، وليس من التكوين الحزبي أو التياراتي، وسط تفاعل مع مقولة “أبشر أيها الملثم”.

من جانب آخر، لا علاقة لتشكيلات الاحتجاج الشعبي بأي من أطراف العمل الحزبي والأطر الحزبية التي تدعم المقاومة. ذلك أيضا تطور لافت وجديد يشمل حتى الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحزب جبهة العمل الإسلامي مما يؤشر إلى أن التجاوب الشعبي مع أبو عبيدة يتجاوز “الحالة الحزبية”.. (القدس العربي)

تلبيةً لنداء "أبو عبيدة" الأردنيون يخرجون بمظاهرات عارمة في عمّان دعمًا وتضامنًا مع أهل غزة ومقـ ـاومتهم.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/VXJyRB5MMC — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 24, 2023

"يا أبو عبيدة لبيناك"..

هتافات المتظاهرين في الأردن تحية للمقــ ــاومة الفلسطينية pic.twitter.com/Va4Ds8ymIP — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 24, 2023

أبشر أبو عبيدة

من قلب #الأردن الحبيبة سيول بشرية تلبي نداء الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام pic.twitter.com/W0Cnb6IDXG — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 24, 2023