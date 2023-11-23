قطر: الهدنة في غزة ستبدأ صباح الجمعة وسيتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين خلال 4 أيام.. و “القسام” يوضح التفاصيل

الدوحة – قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء اليوم الخميس، إن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غداً، الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة سيكون شاملاً لكافة مناطق قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غدٍ الجمعة، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى من الأسرى الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.

وأكد الأنصاري أنه سيتم الإفراج عن 50 من الأسرى المدنيين على مدار 4 أيام، لافتاً إلى أنه خلال أيام الهدنة سيتم جمع المعلومات عن بقية الأسرى.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية القطرية، عن أمله أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة وسلام دائمين، متوقعاً من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق.

وفي السياق، أوضح الأنصاري أن الصليب الأحمر والهلال الأحمر سيكونان جزءاً كاملاً من عملية تسليم الأسرى.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال الأنصاري إن بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مضيفاً أن محادثات الخطة التنفيذية للاتفاق تسير “بشكل إيجابي”.

جاء ذلك في تصريح للأنصاري نشرته وزارة الخارجية القطرية على حسابها في منصة “إكس”، اليوم الخميس.

وقال الأنصاري: “إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي”.

وأكد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف: “العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق”.

وفجر الخميس، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إطلاق سراح الأسرى لدى “حماس” في غزة لن يبدأ قبل الجمعة، وذلك بعدما دار حديث عن بدئها صباح الخميس.​​​​​​​

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل و”حماس”، “سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة”.

كتائب القسام توضح تفاصيل اتفاق التهدئة

وفي غزة أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، تفاصيل إعلان التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاماً.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: إن التهدئة تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24/11/2023، في تمام الساعة 7 صباحاً.

وذكرت أن التهدئة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال مدة التهدئة.

كما تشمل توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، مع توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وأكدت أنه سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد.

وبينت أنه يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

وذكرت أنه سيتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكل مناطق قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سيتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.

ومساء اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ستبدأ الساعة السابعة صباح غدًا الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأكد المتحدث القطري في مؤتمر صحفي من الدوحة استلام قوائم المدنيين الذين سيفرج عنهم من الاحتلال الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى بغزة وعددهم 13 غدا الجمعة الساعة الرابعة مساء.

وذكر انه سيجري وقف إطلاق نار خلال هذه الأيام من الأرض والجو، وسيكون هناك فترة يعلق فيها عمل الطيران للإفراج عن المحتجزين.

وأكد أنه سيجري الإفراج عن 50 من المحتجزين بغزة مقسمين على 4 أيام، حيث تستمر الهدنة خلال هذه الأيام وهي قابلة للتمديد.