حزب الله يُجندل 4 جنود صهاينة، اليوم الخميس، ويقصف نقاط تجمع قواته بعدة مواقع أبرزها قاعدة ‌‏”عين زيتيم” قرب صفد

أعلنت المقاومة الإسلامية (حزب الله) في لبنان استهداف موقعي ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وراميا، بالأسلحة المناسبة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان أيضاً ‏موقع المالكية أثناء تحرك ‏جنود الإحتلال الإسرائيلي بداخله، محققةً إصابات مؤكدة.

وبالمقابل فإنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً قد استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

بالتزامن، أعلنت المقاومة أنه “بعد رصد دقيق ‏لدخول 4 جنود إسرائيليين منزلاً بمستعمرة المنارة استهدفهم مجاهدونا ‏بصواريخ موجهة”، مؤكدة أنّ “الاستهداف أدى إلى مقتل الجنود الإسرائيليين جميعاً وتدمير المنزل فوق رؤوسهم”.

واستهدفت المقاومة أيضاً “تموضعات لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة”، بالإضافة إلى استهداف “تموضعات لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة”.

وأكدت المقاومة تحقيق إصابات مباشرة في استهداف تموضعات جنود الاحتلال في محيط الموقعين.

واستهدفت المقاومة أيضاً نقاط تجمع وانتشار ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان وحشود الجنود في محيط موقع الراهب، وفي محيط موقعي حدب البستان، وبركة ريشا، ‏وفي محيط موقع تّلة الخزان قرب ثكنة يفتاح، بالأسلحة المناسبة.

وأفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان بقصف مدفعي اسرائيلي على محيط بلدة يارون الحدودية في القطاع الأوسط.

وصباح اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، استهدافها موقع “بركة ‏ريشا” الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، محققةً فيه إصابات مباشرة. ‏

كذلك، أكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها استهدفوا تجمعاً لمشاة الاحتلال في موقع الضهيرة، وتجمع مشاة آخر في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة.

كما أعلنت استهداف مجاهديها انتشاراً ‏لمشاة جنود الاحتلال في محيط مستعمرة “سعسع” بالأسلحة المناسبة عند الساعة 09:00 من صباح اليوم، محققين فيه إصابات ‏مباشرة.

وفي بيان آخر، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّه بعد رصد ‏دبابة ميركافا وكشف تموضعها بين الأشجار في “موقع الراهب”، جرى استهدافها بصاروخ موجه.

وأضافت أنّه “بعد استهداف الدبابة، حضرت قوة مشاة للاحتلال، فجرى استهدافها أيضاً بالأسلحة ‏الموجهة، ما أدى إلى مقتل وجرح عناصرها”.

بالإضافة إلى ذلك، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏قاعدة ‌‏”عين زيتيم” الإسرائيلية قرب مدينة صفد (مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91) بـ 48 صاروخ ‌‏كاتيوشا وإصابتها.

كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة موقع “‏خربة ماعر” ومرابضه بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.

وأيضاً، استهدفت المقاومة منزلاً ‏يتمركز فيه جنود الاحتلال في مستعمرة المنارة بصاروخين موجّهين وتمت إصابته، إضافةً إلى تجمع ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب وتل شعر، وتجمع آخر لجنود الاحتلال في حرج رميم، وتموضعات لجنود الاحتلال ‏في محيط موقع المرج محققة إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله استهداف المواقع التابعة لـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية – الفلسطينية، رداً على اعتداءات الاحتلال.

وذكر مراسل الميادين في جنوب لبنان أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت اليوم 17 عملية عسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة.

كما زفت المقاومة، يوم أمس، 5 من مجاهديها شهداء على طريق القدس، هم الشهيد عباس محمد رعد، الشهيد خليل جواد شحيمي، الشهيد أحمد حسن مصطفى، الشهيد محمد حسن أحمد شري، والشهيد بسام علي كنجو.

وفي سياق القلق العميق من ردّ حزب الله المتواصل على الاحتلال، حذّر رئيس مجلس مستوطنة “شلومي” في الشمال المستوطنين من العودة إلى المستوطنة في حال هدنة مع غزة، قائلاً إنّ “لا هدنة هنا، لذلك لا تخاطروا وتأتوا”.

يأتي ذلك في وقتٍ ذكر موقع “والاه” الإسرائيلي أنّ حكومة الاحتلال “تؤجل العمليات ضد حزب الله”، مضيفاً أنّ مستوطني الشمال لن يعودوا إلى المستوطنات بهذه الوتيرة، بحسب مصادر عسكرية في قيادة المنطقة الشمالية.