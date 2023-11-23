استشهاد خضر علوان اليوم عند مدخل قرية برقة شرق رام الله

رام الله – استُشهد المواطن الفلسطيني خضر السيد علي علوان (46 عاما)، وأصيب آخران، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل قرية برقة، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت لاحق عن استشهاد المواطن علوان، وهو من قرية بيتين المجاورة

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت شهيدا من قرية برقة إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في قرية برقا أمس واعتقلت عشرات المواطنين صادرت مركبات، وفتشت عشرات المنازل.