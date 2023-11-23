استشهاد الشاب عز الدين حافي اليوم في مخيم بلاطة بنابلس

استشهد شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال خلال مواجهات في محيط مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت المصادر الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي عن استشهاد الشاب عز الدين مصطفى محمد حافي (18 عاماً) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال بالرأس.

وقال شهود العيان ” إن مواجهات وقعت في شارع القدس القريب من مخيم بلاطة، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، أصيب خلالها عدد من الشبان.

وذكرت مصادر في الهلال الأحمر أن الحافي أصيب برصاص الاحتلال عند مفترق بلاطة البلد، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف لمدة طويلة وهو ملقى على الأرض.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت طواقم ٤ سيارات إسعاف، أثناء محاولة الوصول لعدد من الإصابات في مفترق بلاطة بشارع القدس، وسحبت مفاتيح السيارات وأجهزة الجوال.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس بتعزيزات كبيرة من الآليات العسكرية ومن عدة محاور، وانتشرت في شارع القدس ومحيط مخيم بلاطة، فيما انتشر جنود القناصة على عدد من البنايات المشرفة على المخيم، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

وقامت جرافات الاحتلال العسكرية بتجريف مداخل مخيم بلاطة وعدد من الشوارع الداخلية.

واقتحمت أعداد كبيرة من الجنود المشاة مخيم بلاطة، وداهموا مقر مركز يافا الثقافي وحولوه إلى ثكنة عسكرية، كما داهموا عشرات المنازل واعتدوا على سكانها وحققوا معهم ميدانيا، واعتقلوا بعضهم.

‏كما حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الضاحية في نابلس والقريب من مخيم بلاطة، وطلبت من ساكنيه عبر مكبرات الصوت الخروج.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم الشقيقان مهدي ويحيى خويرة، ولؤي خويرة من حي الضاحية، كما اعتقلت والد الشهيد وديع الحوح من منزله في الجبل الشمالي.

وتواصل اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس ومخيم بلاطة طوال ساعات الليل والصباح، وتسبب بتعطل الدراسة في المدارس وعرقلة تحركات المواطنين بين الأحياء الشرقية وبقية الأحياء.