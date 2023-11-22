قطر تعلن، صباح اليوم الاربعاء، التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة 4 أيام ستبدأ خلال 24 ساعة.. وهذه تفاصيلها
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جرينتش+2 01:39
موقع “بوليتيكو” الأمريكي يكشف الكواليس السرية لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل الجاري تنفيذها الآن
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