كتائب القسام تنشر، مساء اليوم الاربعاء، مشاهد مذهلة لاستهداف مجاهديها آليات وجنود العدو في محاور مدينة غزة/ شاهدوا

نشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لاستهداف مجاهديها آليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد، استهداف مقاومي القسام، آليات الاحتلال بقذائف الياسين 105 في محاور القتال المختلفة، كما اظهر المشاهد، وضع أحد مقاومي القسام عبوة لاصقة على باب دبادبة متوغلة.

وتبيّن المشاهد، استهداف مقاومي القسام بشكل مباشر لجنود الاحتلال المتحصنين بأحد المباني في شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسّام قد نشرت في وقت سابق من اليوم، مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولدكّ تحشدات العدو في محاور التوغل بمفارز الهاون القسامية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس مساء اليوم الأربعاء، أنّها بالاشتراك مع كتائب القسام، استهدفت آلية “ميركافا Baz4″ إسرائيلية بقذيفتي (RPG-85) و”ياسين 105”.

كذلك، أعلنت استهداف 11 آلية عسكرية إسرائيلية متنوعة بقذائف “التاندوم” وعبوات العمل الفدائي، في محاور التوغل في حي الزيتون وتل الهوا والشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك، فضلاً عن قصف بقذائف الهاون التحشدات العسكرية للعدو في محور التقدم نتساريم ومحيط قصر العدل جنوب غزة.

شاهد | "كتائب القسام" تنشر مقطعًا مصورًا يوثق إجهاز مقاتلين من مقاتليه على قوة من جنود الاحتلال أثناء تحصنهم بأحد محاور التقدم في #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/socOHJu0YD — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 22, 2023