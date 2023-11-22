سلطات العدو تنشر أسماء 300 أسير فلسطيني من الأطفال والنساء مرشحين للافراج عنهم خلال الـ 48 ساعة المقبلة/ رابط
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جرينتش+2 01:17
كتائب القسام تنشر، مساء اليوم الاربعاء، مشاهد مذهلة لاستهداف مجاهديها آليات وجنود العدو في محاور مدينة غزة/ شاهدوا
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