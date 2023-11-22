كتائب القسام تعلن استشهاد خليل خرازِ أحد قادتها بجنوب لبنان

بيروت – أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أحد قادتها في جريمة اغتيال صهيونية جنوب لبنان أمس الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بيان لها: نزف إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ “أبو خالد” من مخيم الرشيدية، الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني، يوم امس الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023.

وأضافت أن الشهيد القائد خليل “أبو خالد” عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان.

وأكدت أنه كان شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله، حاضرا في كل ميادين الجهاد على مدى عدة عقود.

واستشهد أمس استشهد أربعة شبان في غارة صهيونية استهدفت سيارتهم في منطقة (الشعيتية) جنوبي لبنان.

وقالت مصادر صحفية محلية إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة يستقلها أربعة شبان ما أدى لاحتراقها واستشهاد من بداخلها.