قطر تعلن، صباح اليوم الاربعاء، التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة 4 أيام ستبدأ خلال 24 ساعة.. وهذه تفاصيلها
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قطر تعلن، صباح اليوم الاربعاء، التوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة 4 أيام ستبدأ خلال 24 ساعة.. وهذه تفاصيلها
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