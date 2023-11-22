سلطات العدو تنشر أسماء 300 أسير فلسطيني من الأطفال والنساء مرشحين للافراج عنهم خلال الـ 48 ساعة المقبلة/ رابط

غزة – نشرت وزارة “العدل الإسرائيلية”، اليوم الاربعاء، أسماء 300 أسير فلسطيني من الأطفال والسيدات، وذلك لإعطاء مهلة للاعتراض عليها أمام المحاكم، قبيل 48 ساعة من الإفراج عنهم بموجب اتفاق الهدنة المبرم بين الاحتلال وحركة حماس بوساطة قطرية، ومشاركة مصرية أمريكية.

ورغم أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء، إلا أنه يتوقع أن يتطور إلى إطلاق سراح المزيد، وهذا ما يفسر نشر الاحتلال ضعف الرقم المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

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وكانت قد أعلنت عن قطر نجاح الوساطة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، تشمل صفقة تبادل أسرى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: “نعلن نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس”.

وأضافت أن “جهود الوساطة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة”.

وأكدت أن الهدنة الإنسانية ستستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، ويشمل الاتفاق تبادل 50 امرأة وطفلا من المحتجزين في غزة مقابل إفراج “إسرائيل” عن نساء وأطفال فلسطينيين أسرى.

وأضافت أنه “ستتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق”.

وأكدت الخارجية القطرية، أن “الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إنه “بعد نحو ست ساعات من الاجتماع، وافقت الحكومة (الإسرائيلية) على الاتفاق مع حركة حماس على إطلاق سراح نحو 50 طفلاً وامرأة من الأسر في غزة على مدار أربعة أيام، يكون خلالها تهدئة”.

وأضافت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: “سيؤدي إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين إلى منحهم يومًا إضافيًا من الراحة”.

وخلال اجتماع حكومة الاحتلال، أُبلغ الوزراء بأنه سيتم إطلاق سراح المجموعة الأولى من الأسرى يوم الخميس، وفق الهيئة العبرية.

وأوضحت “هيئة البث” أن حكومة الاحتلال شددت على أن هذا هو “مخطط المرحلة الأولى لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم.. وستواصل الحرب لإعادة جميع المختطفين، واستكمال القضاء على حماس”.

فيما قالت حركة حماس، إنه “بعد مفاوضات صعبة ومعقّدة لأيَّام طويلة، نعلن بعون الله تعالى وتوفيقه عن توصّلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت ) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية حثيثة ومقدّرة”.

ووفقا لبيان “حماس”، فإن الهدنة تشمل “وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة”.

وتشمل “إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء، شمالاً وجنوبا”.

وتتضمن “إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن الـ19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال دون سن الـ19 عاماً، وذلك كله حسب الأقدمية”.