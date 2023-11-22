استشهاد رامي الشوملي وعدي الزيات وأحمد سليط ومحمد أبو عنين وبسام الشافعي وفراس بلاونة، بقصف صاروخي على مخيم طولكرم/ فيديو

طولكرم – قام الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، باقتحام مخيم طولكرم، في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وهو ما زال صباح اليوم يمنع الإسعاف من الوصول لعدد من الشهداء والجرحى في المخيم.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مقاومين، بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة على المخيم، وما زال الاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، وهم رامي الشوملي وعدي الزيات وأحمد سليط ومحمد أبو عنين وبسام الشافعي وفراس عواد بلاونة.

وخلال الليلة الماضية، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة عسكرية من نوع D9 باتجاه مخيم طولكرم، وحاصرت مخيم طولكرم، ونشرت قناصة في عدة بنايات بمخيط المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحة مستشفى ثابت ثابت وتفتش مركبات الإسعاف التي وصلت محملة بإصابات من مخيم طولكرم، واعتقلت جريحين من مركبة إسعاف قرب مخيم طولكرم، وأفرجت قوات الاحتلال عن أحدهما بعد ذلك

وقد حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الزكاة بمدينة طولكرم، واعترضت طريق مركبة إسعاف وتحاصرها وعرقلت عملها، وفجرت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها المستمر لمخيم طولكرم.

وفي الأثناء، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقــاومــين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم، استهدف المقاومون خلالها جرافة لجيش الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في حارة البلاونة بالمخيم.

وقالت كتائب شهداء الأقصى – الرد السريع: تمكن جنودنا من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم طولكرم الصامد بالرصاص الحي وأعداد هائلة من عبوات العز والشرف بأنواعها المختلفة في عدة محاور بالمخيم.

وفي التفاصيل، استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة استهدفت منزلاً ومقاومين في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت فجر اليوم الأربعاء بصاروخين منزلاً في حارة (البلاونة) بمخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول ستة شهداء إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وهم: رامي الشوالي، وعدي الزيات، وأحمد سليط، ومحمد أبو عنين، وبسام الشافعي، وفراس عواد بلاونة.

وقال مراسل “قدس برس”: بأن قوات الاحتلال حاصرت المستشفيات في طولكرم وفتشت سيارات الإسعاف واعتقلت شابين مصابين، كما جرّفت محيط وداخل المخيم وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية.

وشارك في عملية الاقتحام، عشرات الآليات والجرافات العسكرية، والتي قامت بتجريف الشوارع والبنية التحتية، وأغلقت مداخل المخيم بالحواجز الترابية، فيما انتشرت القناصة على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

و أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها.

واشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال، تقوم بمداهمة المنازل في المخيم وتفتيشها، وسط حملة اعتقالات واسعة في صفوف سكان المخيم، فيما يتواصل العدوان المستمر منذ ساعات على مخيم طولكرم.

وأعلنت القوى الوطنية والاسبلامية في طولكرم، الإضراب الشامل في المدينة حدادا على أرواخ الشهداء،

كان والثلاثاء الماضي، قد استشهد 7 مواطنين فلسطينيين من سكان المخيم برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بمدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية، واستهدفت المقاومة قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة والأعيرة النارية.

🔹 جرافة عسكرية تواصل أعمال تخريب وتدمير البنية التحتية في شوارع مخيم طولكرم.#هولوكوست_غزة pic.twitter.com/gV4eOdqJhT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 22, 2023

مصادر محلية: سحب الدخان تتصاعد من مخيم طولكرم مع استمرار اقتحامه من قبل قوات الاحتلال والاشتباكات المستمرة. pic.twitter.com/XDPSIxjBvb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2023

تغطية صحفية: حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم خلال العملية العسكرية المستمرة منذ ساعات. pic.twitter.com/5W6L1zO1IW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 22, 2023