استشهاد الطفل معتز أنس عيد برصاص العدو في قرية بورين جنوب نابلس

نابلس – أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات في قرية بورين جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأكّدت الوزارة أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الطفل، معتز أنس عيد (16 عاما)، بالرصاص الحي في الظهر، حيث حاول الأطباء عمل إنعاش للقلب، إلا أنهم أعلنوا عن استشهاده بعد ذلك”.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.