وفد من حزب الوفاق العراقي يزور سفارة فلسطين ببغداد متضامناً

بغداد – التقى وفد من حزب الوفاق الوطني العراقي، برئاسة نائب الامين العام، هاشم الحبوبي اليوم بسعادة احمد الرويضي، سفير دولة فلسطين في العراق في مقر السفارة في بغداد.

وقد جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاوضاع في غزة واستمرار العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الابادة التي يقوم بها ضد ابناء الشعب الفلسطيني حيث اكد الوفد على ضرورة ان تكون هناك وقفة دولية وعربية واسلامية حقيقية جادة لايقاف العدوان وممارساته الاجرامية بقصف المستشفيات والمدارس وقتل الابرياء وكذلك وقف عمليات التهجير القسري والبدء بادخال المساعدات لاهالي غزة الصابرة.

كما دعا الوفد الى الاسراع في اجراء تحقيق دولي ضد الجرائم التي يرتكبها العدوان الصهيوني، واعتبار نتنياهو ووزراء سلطة الاحتلال مجرمي حرب، بالاضافة الى مسائلة الدول التي تدعم وتحمي اسرائيل ومقاطعتها.

وفي ختام الزيارة جدد الوفد موقف حزب الوفاق الوطني العراقي وامينه العام الدكتور اياد علاوي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، من اجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل لاهلنا في فلسطين.

المكتب الاعلامي للحزب