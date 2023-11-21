بضمنهم قتلى بنيران صديقة.. جيش العدو يعلن، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين بمعارك شمال غزة، بما يرتفع عدد قتلاه الى 390

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجندي من لواء جفعاتي، وإصابة أربعة آخرين في المعارك شمال قطاع غزة.

وبحسب هيئة البث العبرية، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند “سُمح بالنشر”، أن ضابط وجندي قد قتلا أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة، لافتا إلى إصابة أربعة من جنود الاحتياط بجروح خطيرة خلال معركة اخرى شمال القطاع .

وقد كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن اسمي القتيلين. وأبلغ عائلاتهما بوفاتهما وهما النقيب (احتياط) أرنون موشيه أبراهام بنفينستي فاسبي (26 عاما) والرقيب إيليا سينكين (20 عاما).

ولد فاسبي في بلدة يسود همعالا شمالي البلاد، وعمل ضابطا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي.

كما ولد سينكين في مدينة نوف هجليل، في الجليل. وحارب كجندي في كتيبة روتم التابعة للواء جفعاتي.

وبذلك فقد يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود منذ بداية الاجتياح البري إلى 70 قتيلا، وإجمالي قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 390 قتيلا.

قتل العديد من الجنود بنيران صديقة في غزة

كما كشف جيش الاحتلال أنه منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة، حدثت عدة حالات قُتل فيها جنود بنيران صديقة.

وفقا للجيش فأن معظم هذه الحالات حدثت خلال قتال مشترك بين القوات المدرعة والمشاة. مشيراً إلى أنه يتم التحقيق في الحوادث واستخلاص الدروس منها يومياً.

وكجزء من هذه الدروس، فقد تقرر أن تشير كل قوة تدخل المبنى إلى موقعها داخل المبنى، وأن الدبابات يجب أن تأخذ المزيد من الحذر عند إطلاق النار على المباني.

واليوم، هناك أكثر من عشرة آلاف جندي صهيوني في القطاع، والقتال مستمر مع فصائل المقاومة الفلسطينية في وسط المدينة وفي حي الزيتون وجباليا.