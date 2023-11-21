قطر: مفاوضات الأسرى بين حماس إسرائيل بلغت مرحلة نهائية.. وحماس تعلن قرب التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل
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جرينتش+2 06:04
تشييع جثمان السفير نوري لويس الى مثواه الأخير في عمان
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