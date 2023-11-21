تشييع جثمان السفير نوري لويس الى مثواه الأخير في عمان

عمان – ووري جثمان السفير العراقي السابق في الأردن، نوري إسماعيل الويس، اليوم الثلاثاء، ثرى مقبرة مرج الحمام في ضواحي عمان، بعد ان انتقل الى رحمة الله تعالى فجر امس الاثنين في العاصمة الأردنية .

وقد اقيم مجلس العزاء للويس مساء اليوم ويستمر غدًا، في قاعة خليل الرحمن بعمان.

ولد الويس في تكريت عام 1941، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية. وقد شغل منصب سفير للعراق في الأردن لمدة طويلة من عام 1989 إلى عام 1998 ، كما شغل مناصب مختلفة في سفارات العراق في سوريا ولبنان ومصر وفرنسا وتونس .

كما كان سفيرًا غير مقيم في قبرص وممثلًا للعراق في الجامعة العربية بين عامي 1982 إلى 1985. ورئيساً للدائرة السياسية في ديوان الرئاسة من عام 2002 إلى عام 2003.