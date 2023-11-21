اسماعيل هنية: حماس تقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل، وقد سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء

الدوحة – أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فجر اليوم الثلاثاء، تسليم رد الحركة حول اتفاق الهدنة للإخوة في قطر والوسطاء، مؤكدًا الاقتراب من التوصل لاتفاق حولها.

وقال هنية في تصريح مقتضب: سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة.

من جهته، قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق: هناك تقدم حقيقي في المفاوضات ونحن نقترب من التوصل إلى اتفاق هدنة.

وشدد على أن أي اتفاق قد نتوصل إليه سيكون بالضرورة وفق شروط المقاومة، وقال: لسنا معنيين بالتسريبات والأشقاء في قطر ومصر سيعلنون عن تفاصيل الاتفاق.

ومساء امس الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن حكومة بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة لتحرير أسرى مع حركة حماس وإنها بانتظار رد الحركة، وفق ادعائها.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 46 عدوانها الدامي على قطاع غزة مسببة أكثر من 13 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 31 ألف جريح 70 % منهم من الأطفال والنساء، و1.7 مليون نازح، وهدم أكثر من ربع مليون وحدة سكنية كليا أو جزئيا.

وفي التفاصيل، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة (حماس)، إسماعيل هنية، عن الاقتراب “من التوصل لاتفاق هدنة” مع إسرائيل.

وقال هنية في رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام إنّ “الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة”.

عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال في مقابلة تلفزيونية، اقتربنا بشكل أكبر من التوصل لاتفاق هدنة، ونأمل أن يتم ذلك قريباً، مشيرا إلى أنه كان هناك مماطلة في الأيام الماضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة وخاصة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد الرشق أن المقاومة الفلسطينية موحدة في الميدان والسياسة واتفاق الهدنة سيشمل الجميع.

وبين أن الإفراج عن عدد متفق عليه من أسرى ومحتجزي الاحتلال من النساء والأطفال سوف يقابله الأفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه في حال تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا وسيعبّر عن مطالب المقاومة، في الوقت الذي بين فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة وهذا لم ولن يحدث.

وأضاف أنه لن نخوض في تفاصيل الاتفاق المرتقب حاليًا وعند التوصل له ستعلن عنه قطر.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى بشأن بنود الاتفاق المحتمل. لكن قال الرشق إنّ المفاوضات تركزت على مدة الهدنة وترتيبات توصيل المساعدات إلى غزة وتبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.

كما كشفت مصادر خاصة بنود صفقة تلوح بالأفق وتتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار ووقفا تاما لتحليق الطيران الاسرائيلي في سماء قطاع غزة طوال ايام الهدنة باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف التحليق الطيران لمدة ست ساعات يوميا فقط لإعطاء الفرصة لتجميع الاسرى.

كما تتضمن الصفقة إطلاق مائة أسير لدى المقاومة من المستوطنين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن ثلاثمائة أسير من الاطفال والنساء يتم إطلاق سراحهم على دفعات .

وتتضمن الصفقة ايضا إدخال ثلاثمائة شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى كافة مناطق القطاع، كما تشمل وجود ممرات آمنة بين شمال القطاع وجنوبه تسمح للمواطنين بالتحرك على طريق صلاح الدين والرشيد.