اسماعيل هنية: حماس تقترب من التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل، وقد سلمت الحركة ردها للإخوة في قطر والوسطاء
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جرينتش+2 01:40
استشهاد مراسلة ومصور قناة “الميادين” فرح عمر وربيع المعماري بغارة للعدو
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