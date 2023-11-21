استشهاد مراسلة ومصور قناة “الميادين” فرح عمر وربيع المعماري بغارة للعدو

استشهدت، اليوم الثلاثاء، مراسلة قناة الميادين فرح عمر، والمصور الذي يُرافقها ربيع المعماري في غارة إسرائيلية استهدفتهم في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.

وقد نعت قناة الميادين الزميلين اللذين ارتقيا بقصف إسرائيلي غادر جنوبي لبنان.

وقالت: كانت مراسلتنا الشهيدة فرح عمر قد ظهرت في رسالتها الأخيرة ضمن تغطية مباشرة قبل نحو ساعة من الآن على شاشة الميادين، متحدثةً عن آخر التطورات في الجنوب.