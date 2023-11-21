القيادي في حركة حماس خليل الحية: سلمنا ردنا بشأن الهدنة أمس لقطر ومصر وننتظر رد الاحتلال، ولا داعي لسرد التفاصيل
أهم العناوين
جرينتش+2 09:51
استشهاد “جمال” حفيد إسماعيل هنية الأكبر في قطاع غزة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني