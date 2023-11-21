استشهاد “جمال” حفيد إسماعيل هنية الأكبر في قطاع غزة

غزة – استشهد الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، جمال محمد هنية، اليوم الثلاثاء، بقصف للاحتلال على قطاع غزة.

وكانت حفيدة هنية، ونحو ثلاثين من أبناء إخوته وأقاربه من الدرجتين الأولى والثانية، قد استشهدوا في الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك بعد 10 أيام تقريبا، من استشهاد حفيدة هنية “رؤى همام إسماعيل هنية”، في مجزرة عائلة شاهين، في قطاع غزة.

ويشار إلى أن رؤى طالبة في كلية الطب بالجامعة الإسلامية في غزة، وحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.