مجلة نيوزويك الأمريكية: فشل التكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة أمام إمكانات “حماس” التقنية المتواضعة يثير صدمة البنتاجون

فشلت إسرائيل في مجال التكنولوجيا الأمنية الفائقة على الحدود أمام هجوم “طوفان الأقصى”، الذي شنته حركة “حماس” الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما يثير صدمة وقلقا في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من إمكانية أن يحدث ذلك للولايات المتحدة، بحسب ديفيد فريدمان في تحقيق مطول بمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

ورداً على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت “حماس” في ذلك اليوم هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات محيط قطاع غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وأسرت نحو 239، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

وقال فريدمان إن “سلسلة الجدران والأسيجة، البالغ طولها 40 ميلا على حدود إسرائيل مع غزة، تعج بأجهزة الاستشعار والأسلحة الآلية، وهي مدعومة بشبكة استخبارات إلكترونية تراقب كل مكالمة هاتفية ورسالة نصية وبريد إلكتروني في القطاع”.

وتابع: “كما يقف جيش كبير ومدرب تدريبا جيدا على أهبة الاستعداد بأحدث الأسلحة للرد بسرعة على التهديدات. وتم بناء هذه الدفاعات على التكنولوجيا نفسها التي يستخدمها الجيش الأمريكي للحفاظ على سلامة مواطنيه ومراقبة مصالحه حول العالم، والتي تستخدمها جيوش (حلف شمال الأطلسي) الناتو لمراقبة الحدود مع روسيا والشرق الأوسط”.

وخلص إلى أنه: لذلك، عندما تسلل الآلاف من مقاتلي حماس عبر الدفاعات الإسرائيلية في 7 أكتوبر، فإن ما كان يفترض أنه ميزة تكنولوجية هائلة، بدا فجأة معيبا إلى حد كبير”.

وأردف: “لقد ترك الهجوم الإسرائيليين في حالة صدمة عميقة إزاء ضعف البلاد، وتردد صداها في قاعات البنتاجون والمؤسسات العسكرية في دول عديدة، إذ يشعر الخبراء العسكريون بالقلق بشأن ما يعتبره البعض اعتمادا مفرطا على الأمن عالي التقنية”.

دروس هائلة

و”إذا كان الأمن الإسرائيلي عاجزا عن توفير الحماية ضد حركة ذات تكنولوجيا منخفضة مثل حماس، فما هو الدمار الذي يمكن أن تحدثه روسيا أو الصين أو أي خصم متقدم آخر؟.. الدروس التي يتعلمها البنتاجون هائلة، فالدول التي تتمتع بأعلى وسائل الدفاع التكنولوجية لن تفوز بالمعركة بالضرورة”، كما أضاف فريدمان.

وزاد بأنه “كان من المفترض أن تكون مجموعة الدفاعات الإسرائيلية المترامية الأطراف على حدود غزة قد ضمنت تحصين البلاد تقريبا ضد أي شيء، ولكن تدفق أكثر من 2500 من مقاتلي الحركة بحرية فوق الجدران والأسوار الحدودية الإسرائيلية وعبرها وتحتها”.

وأضاف أن “إسرائيل لديها ما كان يُفترض أن يكون أحد أنظمة الاستخبارات الرائدة في العالم، لكن يبدو أنهم تجمدوا في مكانهم من الصدمة.. لقد أنفقت أكثر من مليار دولار على حاجزها الحدودي عالي التقنية على طول غزة، والذي اكتمل في عام 2021”.

وأوضح أن “ما يُسمى بالجدار الحديدي يتكون من جدران وسياج، وهو لا يرتفع حتى 20 قدما فوق سطح الأرض فحسب، بل أيضا يغوص في عمقها ليجعل من الصعب حفر الأنفاق تحته”.

وقال إنه “تم تزويد الحدود بمجموعة مذهلة من المعدات المتطورة، بينها مئات من كاميرات الرؤية الليلية، وأجهزة الاستشعار الزلزالية لالتقاط أصوات الأنفاق من الأعماق، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار الحرارية للكشف عن حرارة الجسم أو السيارة، والرادار لاكتشاف تهديدات الطيران”.

كما “تقوم الروبوتات المتنقلة أحيانا بدوريات في محيط المكان. وغالبا ما تراقب المناطيد الصغيرة والطائرات بدون طيار كل قطاع غزة من الأعلى، كما يمكن إطلاق المدافع الرشاشة الآلية الموجودة أعلى الجدران من منشآت بعيدة أو تشغيلها بواسطة تنبيهات أجهزة الاستشعار لإطلاق النار من تلقاء نفسها، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بالتصويب”، بحسب فريدمان.

وشدد على أن “فكرة أن آلاف المهاجمين سيكونون قادرين على استخدام المتفجرات والمعدات الثقيلة لاختراق هذه الدفاعات دون الحاجة إلى تنبيه كبير، كانت ستبدو سخيفة قبل بضعة أسابيع فقط”.

وأوضح أنه “كان من المفترض أن ينبه هذا النظام الجيش فورا إلى عمليات توغل صغيرة، مما يمنع حتى مهاجما واحدا من اختراق الجدار بهدوء، كما كان ينبغي على كل جهاز استشعار على الجدار أن يطلق إنذارات إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية”.

البنتاجون يراقب

“منذ فترة طويلة، بدا الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا بمثابة استراتيجية رابحة للولايات المتحدة، ففي حروب الخليج أعوام 1991-1992 و2003، ساهمت أنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية والقاذفات الشبح في القوة الساحقة التي أصبحت شعارا للجيش الأمريكي”، كما تابع فريدمان.

واستدرك: “لكن عقدان من القتال في أفغانستان (2001-2021) أثبتا أن الأسلحة ومعدات التجسس الأكثر تقدما يمكن إحباطها من جانب خصم منخفض التقنية يرغب في الاختباء بين المدنيين، والعيش في الكهوف الجبلية، وتجنب الاتصالات الإلكترونية، والتضحية بحياته للوصول إلى العدو”.

فريدمان قال إن “البنتاجون يراقب ما يحدث في إسرائيل، وعليه أن يجعلهم (المسؤولين الأمريكيين) يفكرون في نقاط ضعفنا، فما حدث في إسرائيل هو نسخة مما قد نواجهه في أي وقت”.

وزاد بأنه “مع وجود روسيا (تشن حربا) في أوكرانيا (منذ فبراير/ شباط 2022)، وتهديد الصين لتايوان، واتجاه إيران نحو القدرة النووية، وتهديد كوريا الشمالية، فإننا نواجه أكثر البيئات الأمنية صعوبة التي رأيناها”.

وأوضح أن “أحد أسباب قلق الولايات المتحدة وحلفائها هو أن واشنطن تعتمد على تقنيات مماثلة، وفي كثير من الحالات، نفس التكنولوجيا الفائقة، إذ تم تطوير نظام الجدار الحديدي الدفاعي على حدود غزة، والقبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وغيرها من تقنيات الدفاع الإسرائيلية، بالاشتراك مع الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات تعود إلى إدارة (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك) أوباما (2009-2017)”.

و”واليوم، يتم نشر العديد من هذه التقنيات أو الأنظمة المشابهة لها، على حدود الولايات المتحدة، كما قدمت إسرائيل العديد من الطائرات بدون طيار التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لاكتشاف المعابر الحدودية غير القانونية والتهديدات الأخرى على الحدود الجنوبية، وهي الطائرات بدون طيار نفسها التي تستخدمها إسرائيل على حدودها، لكن الجيش الأمريكي يستخدمها لحماية القواعد العسكرية والسفن البحرية”، كما زاد فريدمان.

واستطرد: “وتحديدا، نشرت الولايات المتحدة حوالي 100 من محطات أسلحة شمشون التي يتم التحكم فيها عن بعد في إسرائيل، وهي نفس المحطات المنتشرة على حدود إسرائيل في غزة. كما اشترى الجيش الأمريكي طائرات استطلاع بدون طيار من طراز Skylark إسرائيلية الصنع فائقة القدرة”.

وأفاد بأن “هذا مجرد عدد قليل من العديد من أنظمة الدفاع عالية التقنية التي طورتها إسرائيل بمفدرها، أو بالاشتراك مع الولايات المتحدة، والتي ينشرها الجيش الأمريكي لحماية المدن والقواعد العسكرية في جميع أنحاء العالم”.

وتابع أن “صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية تُصنع إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ولدى قوات مشاة البحرية الأمريكية 2000 منها تحت الطلب. كما تمتلك واشنطن اثنتين من منصة إطلاق القبة الحديدية إسرائيلية الصنع، وكلاهما سيتم شحنهما قريبا إلى إسرائيل لتعزيز دفاعاتها بعد 7 أكتوبر. وكذلك تمتلك واشنطن وإسرائيل نظام “مقلاع داود” المضاد للصواريخ عالي التقنية”.

واستطرد: “وكما هو الحال مع دبابات ميركافا الإسرائيلية، تتمتع دبابة إم1 أبرامز الأمريكية وغيرها من المركبات المدرعة بحماية العديد من الأنظمة عالية التقنية، وبعضها مشترك مع إسرائيل”.

خصوم أكثر تقدما

و”إذا تمكنت مجموعة ضعيفة الموارد، مثل حماس، من تفجير دفاعات إسرائيل التكنولوجية التي تحظى بتقدير كبير، فتخيل ما قد يتمكن هؤلاء الخصوم المحتملون الأكثر تقدما من فعله لتحدي التفوق التكنولوجي الدفاعي الأمريكي”، وفقا لفريدمان.

وأضاف أن “هذه الدول ووكلاؤها يكتسبون المزيد والمزيد من القدرات، ويصلون إلى قدرات تكنولوجية مثيرة للإعجاب بشكل لا يصدق، وفي كل مرة نضع فيها حلا تكنولوجيا لردع العدو، يأتيون بطريقة جديدة للتغلب علينا، حتى أصبح الخصوم ماهرين في تعطيل التقنيات المتطورة والمكلفة باستخدام تقنيات بسيطة وبدائية”.